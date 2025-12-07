news_header_top
СВО 7 декабря 2025 11:15

С 9 декабря НКО, помогающие ветеранам спецоперации смогут получать господдержку

Со следующей недели вступают в силу поправки в законодательство, согласно которым, некоммерческие организации, занимающиеся помощью ветеранам СВО, смогут получать государственную поддержку. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Согласно нововведениям, НКО, которые помогают ветеранам спецоперации и их семьям в восстановлении их физического и психологического здоровья, получат статус социально ориентированных. Это предоставит им право на имущественную и финансовую помощь от государства и муниципалитетов.

Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, нововведения расширят возможности для развития организаций, содействующих реабилитации военнослужащих. Он подчеркнул, что эта деятельность является важной частью общей системы помощи участникам СВО, направленной на их скорейшее возвращение к мирной жизни.

