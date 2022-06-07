С 8 июня в России увеличиваются штрафы за нарушения требований пожарной безопасности

С завтрашнего дня, 8 июня, в России увеличиваются штрафы за нарушения требований пожарной безопасности и правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, за шашлыки на мангале, который стоит ближе 5 метров от дома, забора или беседки — полагается предупреждение или штраф в 5-10 тысяч рублей. За шашлыки за пределами участка в период действия особого противопожарного режима — штраф 10-20 тысяч рублей.

Если ваш пикник закончился пожаром, повреждением чужого имущества или кто-то получил какую-либо травму — штраф 40-50 тысяч рублей. За разведение костра в неположенном месте в лесу или парке вам могут выдать предупреждение или оштрафовать на 15-30 тысяч рублей, а во время особого противопожарного режима — оштрафовать на 40-50 тысяч рублей.

Если пожар причинил тяжкий вред здоровью – нарушителя штрафуют до 80 тысяч рублей, а также ему грозит срок до 3 лет, пожар повлек смерть человека — срок до 5 лет, пожар уничтожил имущество в крупном размере — штраф в 120 тысяч рублей либо лишение свободы до года. В конце концов, если пожар повредил лес — нарушителю выписывают штраф в 300-500 тысяч рублей и ему грозит срок до 4 лет.