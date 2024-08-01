С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстонские власти с 8 августа введут полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше гарантировать, что страна «не снабжает российскую военную машину». Об этом заявил глава МИД республики Маргус Цахна, передает РИА Новости.

Таллин намерен подобным образом противодействовать обходу санкций.

Как ранее заявлял Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, решение связано с попытками «перевозки запрещенных товаров». Власти предупредили, что подобный контроль увеличит время, проведенное на таможне, а количество людей, пересекающих границу, вероятно, сократится.

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации, о которой в феврале 2022 года объявил Президент РФ Владимир Путин. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз.