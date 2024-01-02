С 7 января мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России

Начиная с 7 января этого года для получения разрешения на работу в России все лица без гражданства РФ в обязательном порядке должны заполнять единую форму Министерства внутренних дел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства.

«Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент», — сказано в тексте.

Документ на русском языке можно будет заполнить от руки или напечатать на компьютере. К нему необходимо приложить копию трудового договора или соглашения на выполнение работ. После этого заполненную форму нужно распечатать и передать в отдел МВД по почте, лично или отправить ее в электронном виде через портал госуслуг.