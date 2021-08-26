С 7 сентября в Казани ограничат движение по улицам Островского и Астрономическая

На две недели в Казани ограничат движение по улицам Островского и Астрономическая. Меры вводятся на время работ на электрических сетях, информирует мэрия столицы РТ.

Ограничение будет действовать с 7 по 21 сентября. Движение будет закрыто по участкам автодорог у дома №12 по Островского и рядом с домами №6/18 и 2/45 по улице Астрономическая.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани из-за строительных работ перекроют участок улицы Большая Красная.