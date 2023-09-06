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Общество 6 сентября 2023 12:31

С 7 сентября в Казани на маршруте автобуса №36 появится новая остановка

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С 7 сентября в Казани на маршруте автобуса №36 появится новая остановка
Фото: телеграм-канал Комитета по транспорту Казани

С завтрашнего дня, 7 сентября, в Казани продлевается движение автобусного маршрута №36 и вводится новая остановка. Об этом Комитет по транспорту сообщил в своем телеграм-канале.

«Изменения вводятся в тестовом режиме сроком на два месяца в связи с открытием многопрофильной поликлиники по улице Осиновская, д. 36 Зеленодольского муниципального района», – поясняется в сообщении.

Отмечается, что автобусы №36 будут ходить до остановочного пункта «Поликлиника» в районе дома №36 по улице Осиновская. Комитет будет ждать обращений от пассажиров в течение двух месяцев, по итогам тестового периода будет решено, утверждать ли новую схему движения автобуса №36 или вернуть прежнюю.

#изменение маршрутов #общественный транспорт
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