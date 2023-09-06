С 7 сентября в Казани на маршруте автобуса №36 появится новая остановка

Фото: телеграм-канал Комитета по транспорту Казани

С завтрашнего дня, 7 сентября, в Казани продлевается движение автобусного маршрута №36 и вводится новая остановка. Об этом Комитет по транспорту сообщил в своем телеграм-канале.

«Изменения вводятся в тестовом режиме сроком на два месяца в связи с открытием многопрофильной поликлиники по улице Осиновская, д. 36 Зеленодольского муниципального района», – поясняется в сообщении.

Отмечается, что автобусы №36 будут ходить до остановочного пункта «Поликлиника» в районе дома №36 по улице Осиновская. Комитет будет ждать обращений от пассажиров в течение двух месяцев, по итогам тестового периода будет решено, утверждать ли новую схему движения автобуса №36 или вернуть прежнюю.