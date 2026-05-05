С 6 мая до конца месяца в Татарстане проведут пять прямых линий по социальным вопросам

В мае в приемной Президента России в Татарстане будет организовано в общей сложности пять прямых линий, посвященных различным социальным вопросам. Первая из них состоится уже завтра, 6 мая, сообщают организаторы мероприятий.

В частности, завтра с 10 до 12 часов состоится прямая линия, посвященная проблемным вопросам, возникающим при государственной регистрации прав на недвижимое имущество. На вопросы граждан ответят сотрудники Управления Росреестра по РТ.

Через неделю, 13 мая, также с 10 до 12 часов пройдет прямая линия, посвященная основаниям для ограничения предоставления коммунальных услуг. Отвечать на вопросы татарстанцев будут сотрудники Минстроя РТ.

Еще через два дня, 15 мая, опять-таки с 10 до 12 часов будет проведена прямая линия, на которой пойдет речь об особенностях заключения договора пожизненной ренты. В ней примут участие сотрудники Нотариальной палаты РТ.

Позднее, 20 мая, вновь с 10 до 12 часов организуют прямую линию, посвященную социальным выплатам, пособиям и компенсациям, предусмотренным в текущем, 2026 году. Ее участниками станут сотрудники Минтруда РТ и Отделения Соцфонда по РТ.

Ближе к концу месяца, 27 мая, состоится прямая линия по Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Отвечать на вопросы будут сотрудники Минмолодежи РТ и исполкома Казани.

Телефон, по которому следует звонить заинтересованным в консультациях жителям Татарстана: 221-80-35.