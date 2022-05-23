С 6 июня вновь начнет курсировать поезд Алматы — Казань

С 6 июня возобновится курсирование поезда Алматы — Казань. Об этом сообщает пресс-служба национального железнодорожного оператора «Қазақстан темір жолы»

Поезд №113/114 сообщением Алматы-2 — Казань будет выезжать из Алматы по понедельникам, а из Казани — по четвергам. В первый раз поезд отравится из Алматы 6 июня, а из Казани — 9 июня.

Кроме того, вновь начнут ходить дополнительные поезда по направлениям №145/146 Караганда — Омск и №83/84 Караганда — Самара (в последнем случае речь идет сокращении курсирования поезда Караганда — Москва).

Чтобы сесть на поезд, необходимо будет предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа, или свидетельство о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против Covid-19 в течение последних шести месяцев.

Еще 30 марта власти РФ сняли ограничения на въезд граждан Казахстана и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы. С 11 апреля ограничения по пересечению границы с РФ в сухопутных пунктах пропуска отменили и власти Казахстана.