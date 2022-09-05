С 5 сентября посетителям медучреждений РТ вновь будут измерять температуру

С сегодняшнего дня на входе во все медицинские учреждения Татарстана вновь будут измерять температуру посетителям и пациентам. Об этом «Татар-информу» стало известно от пресс-службы Министерства здравоохранения РТ.

Такое решение было принято из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который фиксируется в республике в последние недели.

Также в Минздраве РТ напомнили, что медицинский персонал должен по-прежнему носить защитные маски. Кроме того, носить медицинские маски рекомендуется пациентам и посетителям медучреждений.

Всем сотрудникам медицинских учреждений на входе измерять температуру продолжат в обязательном порядке. Персонал с повышенной температурой до работы допускаться не будет.

«Посетителям стационаров, которые пришли навестить своих родственников, также будут измерять температуру на входе. В целом число посещений пациентов родственниками ограничено», – добавили в Министерстве здравоохранения РТ.