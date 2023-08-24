news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 24 августа 2023 09:03

С 5 сентября по всем Набережным Челнам отключат горячую воду

Скопировать ссылку
news_top_970_100
С 5 сентября по всем Набережным Челнам отключат горячую воду
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Итоговая опрессовка в Набережных Челнах стартует с 5 сентября. На время ее проведения по всему городу, в том числе на объектах и в жилых домах, отключат горячую воду, сообщают «Челнинские известия».

Традиционное испытание сетей проводится после завершения гидравлических испытаний и позволит протестировать их перед началом нового отопительного сезона. Ожидается, что проверка завершится спустя 10 дней — 15 сентября.

На 23 августа ремонтные работы продолжались в трех домах города: 1/13, 1/14, 1/15. Завершить их планируют 28-го числа.

#отключение горячей воды #опрессовка #Набережные Челны
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное