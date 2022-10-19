С 4 октября в Татарстане не мобилизовали ни одного многодетного отца

Депутат Государственной Думы РФ от РТ Айрат Фаррахов сообщил, что с момента выхода указания Генштаба Минобороны РФ о порядке призыва и мобилизации в Татарстане не мобилизовали ни одного гражданина, который является отцом троих детей до 18 лет. Как стало известно «Татар-информу», распоряжение в военкоматы поступило 4 октября.

Пост в своем телеграм-канале Айрат Фаррахов опубликовал после того, как услышал на заседании Госдумы РФ информацию от коллеги, что в стране продолжают призывать многодетных отцов. Фаррахов пишет, что обратился за точными данными к ответственным за призыв и мобилизацию в Татарстане.

Вместе с тем депутат напоминает, что получение повестки для уточнения информации – это не призыв, и, тем более, не мобилизация.