С 4 февраля начался прием заявок на гранты от Правительства РТ для творческих коллективов
Начался прием заявок на конкурс о предоставлении грантов Правительства РТ для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РТ.
Конкурс объявлен в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.11.2021 № 1131.
Заявки на участие в конкурсе можно подать с 4 февраля по 4 марта.
Документы для оформления заявки прилагаются здесь.