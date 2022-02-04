С 4 февраля начался прием заявок на гранты от Правительства РТ для творческих коллективов

Начался прием заявок на конкурс о предоставлении грантов Правительства РТ для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РТ.

Конкурс объявлен в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.11.2021 № 1131.

Заявки на участие в конкурсе можно подать с 4 февраля по 4 марта.

Документы для оформления заявки прилагаются здесь.