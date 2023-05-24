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С-350 в зоне СВО впервые сбил самолеты и беспилотники в режиме полного автомата
Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» сбил украинские самолеты в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора — режим работы опробован в боевых условиях впервые. Об этом сообщает РИА Новости.
«Зенитный ракетный комплекс „Витязь“ в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей, — рассказал информированный источник. — Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины».
Боевой расчет только контролировал работу комплекса — авторежим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов ИИ комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки. «Витязь» при этом одновременно работал в активном и пассивном режимах радиолокации. Метод повышает помехозащищенность комплекса и его возможности по обнаружению и классификации целей.
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