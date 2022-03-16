С 31 марта татарстанцы смогут покупать путевки в детские лагеря по программе кешбека

Программа кешбека за путевки в российские детские лагеря в 2021 году была популярна и востребована. На этот год она также получила поддержку Президента России Владимира Путина и будет продолжена. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В прошлом году программа кешбэка за путевки в детские лагеря оказалась очень востребована гражданами. За время работы программы было реализовано путевок на общую сумму около 10 млрд рублей в более чем 2,3 тыс. лагерей. Сумма возврата составила почти 5 млрд рублей. Татарстанцы вернули порядка 400 млн рублей за 36 тысяч путевок. Программа получила поддержку Президента России Владимира Путина и в этом году возобновит работу», - пояснил спикер.

Продажи путевок в детские лагеря по программе кешбека начнутся в ночь с 30 по 31 марта. Родитель может купить путевку через платежную систему «МИР», после чего в течение пяти дней получает половину суммы обратно, но не более 20 тыс. рублей. При этом количество путевок на одного ребенка по программе не ограничено, а многодетные семьи могут получить кешбек за путевку на каждого ребенка отдельно.