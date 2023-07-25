С 31 июля по 4 августа в Татарстане пройдут приемы граждан по вопросам образования

В Татарстане с 31 июля по 4 августа пройдет Неделя приемов граждан по вопросам образования. Тематическую неделю 31 июля откроет онлайн-трансляция в аккаунте Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в социальной сети «ВКонтакте» на тему «Инновации в образовании: актуальные тренды 2023 года».

Спикерами на площадке выступят Госдумы РФ Татьяна Ларионова, представители Министерства образования и науки РТ, Общественного совета при региональном Министерстве образования и науки, Совета родителей РТ. Начало трансляции в 10.00. После ее окончания эксперты проведут прием жителей.

1 августа в 10.00 начнется трансляция «На кого сегодня учиться, чтобы завтра быть востребованным специалистом?». Модератором площадки выступит депутат Госдумы РФ Максим Топилин. В онлайн-обсуждении также примут участие представители региональных Министерства труда, занятости и социальной защиты, Министерства образования и науки и Министерства по делам молодежи, РЦ «Студенческие трудовые отряды». По окончании эфира эксперты проведут прием жителей республики.

1 августа в Региональной общественной приемной партии прием проведет депутат Госдумы РФ Елена Ямпольская. Она рассмотрит поступившие обращения граждан. Начало приема в 11.00.

2 августа Объединение женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие» проведет круглый стол на тему «Альтернативное образование: возможности и перспективы». Прямая трансляция мероприятия будет вестись в аккаунте общественной приемной и начнется в 10.00. Модератором выступит руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ Алсу Набиева. В обсуждении также примут участие представители Министерства здравоохранения РТ, Министерства образования и науки РТ, Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец и директора учреждений образования.

2 августа прием граждан проведет депутат Госдумы РФ Айдар Метшин. Начало приема в 13.00.

3 августа в рамках образовательного модуля Региональной общественной приемной «Азбука качественной жизни» эксперты расскажут, как вернуть и сохранить интерес к учебе у детей. Тематическая онлайн-трансляция в аккаунте приемной начнется в 10.00. Спикерами выступят председатель профсоюза работников образования Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Ольга Малышева и руководитель городского психолого-педагогического центра «Ресурс» Эльмира Мифтахова.

3 августа в 14.00 на площадке Региональной общественной приемной партии начнет работу горячая линия по вопросам образования. На вопросы жителей республики ответят член Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Нияз Гафиятуллин и представители Министерства образования и науки РТ.

Тематическая неделя завершится 4 августа приемами граждан. В этот день на связи с жителями будет сенатор РФ Геннадий Емельянов. Начало двухчасового приема в 08.00. Приемы жителей проведут депутаты Госдумы РФ Ирек Богуславский и Альфия Когогина. Начало приемов в 16.00.

Приемы жителей республики пройдут на площадках региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия». На приемы открыта предварительная запись.

Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону +7(843)238-1000. Оставить вопросы экспертам также можно в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru

