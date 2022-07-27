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Ру Тат
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Путешествия и туризм
27 июля 2022  19:00

С 30 октября из России откроются прямые авиарейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы

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С 30 октября россияне смогут напрямую отправиться в Таиланд, Индию и на Мальдивы. Об открытии «зимних» регулярных авианаправлений сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Самолеты будут отправляться из Москвы.

«С 30 октября мы запускаем „зимние“ прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы», — отмечается в Telegram-канале компании.

Перед покупкой билета туристам рекомендуют ознакомиться с правилами въезда в ту или иную страну.

#аэрофлот #прямые авиарейсы
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