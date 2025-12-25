С 30 декабря МЧС переходит на усиленный режим несения службы в Татарстане

В Татарстане в период новогодних праздников вводится усиленный режим несения службы МЧС. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Максим Трущин.

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности новогодних и рождественских мероприятий являются одной из приоритетных задач МЧС России. В связи с чем силы и средства Главного управления и МЧС республики с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года переводятся на усиленный режим несения службы», — рассказал Максим Трущин.

В период действия режима предусмотрено круглосуточное дежурство руководящего состава и усиление боевых расчетов. Будет задействовано более двух тысяч сотрудников с привлечением более тысячи единиц техники.