С 29 апреля между Москвой и Петербургом вновь запустят «Невский экспресс»

29 апреля возобновится курсирование скоростного дневного поезда №747/748 «Невский экспресс». Он будет перевозить пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщает пресс-служба РЖД.

До 10 мая движение поезда будет происходить по специальному расписанию, кроме 7 мая. Так, из Санкт-Петербурга состав выйдет в 5.40 с прибытием в Москву в 9.47. В обратном направлении поезд тронется в 13.30 с прибытием в 17.34.

Дальнейшее расписание «Невского экспресса» станет известно позднее.

В РЖД объяснили, что до этого времени поезд находился на капитальном ремонте. В ходе работ импортные комплектующие экспресса были заменены на отечественные, обновлены окна, двери, обивка кресел и другие детали.