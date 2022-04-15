С 29 апреля из России в Монголию начнут ходить поезда

С 29 апреля Россия и Монголия возобновят железнодорожное сообщение. Заявление опубликовано на сайте РЖД.

«В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации о снятии ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-монгольской государственной границы, возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Монголией», – сказано в сообщении.

Российский поезд в Улан-Батор будет отправляться по пятницам в 07:57, а обратно – по субботам в 15:22, раз в неделю. Время пути в одну сторону – около суток.

Кроме того, поезд формирования АО «УБЖД» будет курсировать между Иркутском и Улан-Батором также раз в неделю, отправляясь из Улан-Батора по воскресеньям, из Иркутска – по вторникам.