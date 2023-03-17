С 28 марта между Казанью и Тегераном появится прямое авиасообщение

Между Казанью и Тегераном с 28 марта откроется прямое авиасообщение. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает пресс-служба Правительства страны.

Глава Минэкономразвития также отметил, что в этом году страны собираются подписать меморандум о развитии туризма. По его словам, за 2022 год Иран посетили более 22 тыс. россиян, а Россию — свыше 20 тыс. иранцев.

Кроме того, Решетников добавил, что Россия и Иран планируют в ближайшее время заключить соглашение о безвизовых групповых турпоездках.