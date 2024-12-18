С 25 декабря по 13 января в Казанском Кремле будет работать новогодняя ярмарка

С 25 декабря по 13 января на территории Присутственных мест Казанского Кремля будет работать новогодняя ярмарка. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«С 25 по 30 декабря и с 1 по 13 января ярмарка будет работать с 10 утра до 10 вечера. А 31 декабря она завершит работу чуть раньше. Помимо этого, там будут работать творческие коллективы, которые представят программу для детей», — отметил спикер.

Кроме того, во время праздничных дней на территории Кремля будут проходить уличные гулянья, заключил он.