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С 25 декабря по 13 января в Казанском Кремле будет работать новогодняя ярмарка
С 25 декабря по 13 января на территории Присутственных мест Казанского Кремля будет работать новогодняя ярмарка. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.
«С 25 по 30 декабря и с 1 по 13 января ярмарка будет работать с 10 утра до 10 вечера. А 31 декабря она завершит работу чуть раньше. Помимо этого, там будут работать творческие коллективы, которые представят программу для детей», — отметил спикер.
Кроме того, во время праздничных дней на территории Кремля будут проходить уличные гулянья, заключил он.
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