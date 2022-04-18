С 24 февраля в Россию прибыло более 860 тыс. переселенцев из Донбасса и с Украины

За время спецоперации число вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и с Украины в России достигло 860 тыс. человек, сообщает со ссылкой на силовые структуры ТАСС.

«Всего на территорию России через пункты пропуска Ростовской, Белгородской, Брянской областей и Республики Крым прибыли более 860 тыс. человек, в том числе более 161 тыс. детей», — отметил собеседник агентства.

По данным источника, сейчас поток прибывающих несколько снизился и составляет около 15 тыс. человек за сутки.

Среди переселенцев более 237 тыс. граждан России, свыше 480 тыс. приходятся на граждан ДНР и ЛНР, а 142 тыс. — Украины и других стран.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В видеообращении к россиянам Президент Владимир Путин подчеркнул, что главной целью ВС РФ станут защита мирных жителей, а также денацификация и демилитаризация Украины.