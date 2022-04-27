С 22 апреля в Татарстане открылась навигация маломерных судов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Последние два года в Татарстане из-за грубых нарушений правил использования маломерных судов в водоемах республики погибают порядка шести человек. Если быть точнее, 2020 году погибли шесть человек, в 2021 – пять», – уточнил Венедиктов.

В период навигации сотрудники МЧС будут проводить рейды и проверять владельцев маломерных судов.

«Так, в прошлом году патрульные группы выявили свыше тысячи нарушений, из которых 536 владельцев маломерных судов не обеспечили безопасность пассажиров, 445 нарушили правила плавания, 14 – управляли судном в нетрезвом виде», – рассказал Венедиктов.

Он напомнил, что находясь на маломерном судне, к примеру, в катерах и гидроциклах, водители и их пассажиры обязательно должны надевать спасательные жилеты. Дети до 12 лет должны быть под присмотром взрослых. За отсутствие спасательных жилетов владельцам маломерных судов грозит штраф до 20 тысяч рублей.