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Ру Тат
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Общество
30 января 2023  12:51

С 21 сентября ЗАГС Казани зарегистрировал 468 браков с мобилизованными

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После старта частичной мобилизации 468 мобилизованных казанцев заключили браки в ускоренном режиме. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Казани Римма Миннуллина.

Она отметила, что с момента начала частичной мобилизации 21 сентября прошлого года на сборном пункте в Kazan Expo и на полигоне Танкового училища ежедневно проводились консультации по вопросам регистрации браков и установления отцовства в сокращенном порядке.

«За весь период нами были зарегистрированы 468 браков с участием мобилизованных граждан. И 38 мобилизованным была оказана услуга по установлению отцовства», – поделилась данными докладчица.

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября 2022 года по указу Президента РФ Владимира Путина. Она завершилась 28 октября. 
 

#Деловой понедельник #Управление ЗАГС Казани #регистрация браков #мобилизация
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