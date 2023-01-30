С 21 сентября ЗАГС Казани зарегистрировал 468 браков с мобилизованными

После старта частичной мобилизации 468 мобилизованных казанцев заключили браки в ускоренном режиме. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Казани Римма Миннуллина.

Она отметила, что с момента начала частичной мобилизации 21 сентября прошлого года на сборном пункте в Kazan Expo и на полигоне Танкового училища ежедневно проводились консультации по вопросам регистрации браков и установления отцовства в сокращенном порядке.

«За весь период нами были зарегистрированы 468 браков с участием мобилизованных граждан. И 38 мобилизованным была оказана услуга по установлению отцовства», – поделилась данными докладчица.

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября 2022 года по указу Президента РФ Владимира Путина. Она завершилась 28 октября.

