С 21 по 23 сентября в Казани будут курсировать дополнительные поезда до аэропорта

С 21 по 23 сентября в Казани запустят дополнительные пригородные поезда до аэропорта. Мера принимается на время проведения III Отраслевого чемпионата в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills DigitalSkills — 2021, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Как рассказали в исполкоме, поезда будут курсировать без промежуточных остановок по следующему расписанию: №6730 и 6732 сообщением Казань — Аэропорт с отправлением в 9.20, 10.50 и прибытием в 9.40 и 11.10 соответственно, а также №6733 и 6731 сообщением Аэропорт — Казань, которые будут отправляться в 13.16, 15.16 и прибывать на место в 13.36, 15.36 соответственно.

Помимо этого, на маршруте Казань — Аэропорт — Казань на постоянной основе перевозят пассажиров шесть пар пригодных поездов. Они начинают движение со станции Казань в 7.40, 9.40, 12.25, 14.45, 18.10 и 19.46, в обратную сторону — в 6.35, 8.50, 11.30, 13.45, 17.15, 18.54. Однако эти маршруты курсируют со всеми остановками.

Более подробно о расписании поездов можно узнать в мобильном приложении «Пригород», также информация доступна на стендах в кассах и на остановочных пунктах, на сайте пригородной пассажирской компании АО «Содружество» и по номеру +7 (937) 625-04-33 (работает круглосуточно).