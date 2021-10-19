С 21 октября Латвия введет локдаун из-за коронавируса

В Латвии из-за коронавируса вводят локдаун с 21 октября по 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Даниэля Павлютса.

Отмечается, что с 20:00 до 5:00 (время совпадает с московским) в стране будет действовать комендантский час. В это время всем жителям, в том числе и вакцинированным, будет запрещено выходить из дома.

Будут открыты только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Все массовые мероприятия будут отменены. Ученики школ (кроме 1-3-х классов) переводятся на удаленный режим обучения.

«Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом», — объяснил Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

18 октября Латвия возглавила мировой топ стран с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю прирост новых случаев заболеваемости увеличился на 49%.

Литва и Эстония также находятся в первой мировой десятке по числу заболевших за последние семь дней

Финляндия из-за резкого роста заболеваемости была объявлена «красной» зоной, куда не рекомендованы поездки.