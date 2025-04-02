С 21 апреля «Единая Россия» и Минстрой запустят голосование за объекты благоустройства

Фото: er.ru

Начиная с 21 апреля партия «Единая Россия» и Министерство строительства и ЖКХ РФ организуют голосование за объекты благоустройства. Мероприятие поможет выбрать территории и дизайн-проекты для обновления.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев поставил региональным отделениям задачи по реализации партпроекта «Городская среда». Накануне благоустройство территорий в регионах обсудили по видеоконференцсвязи с участием заместителей министра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько и Константина Михайлика, а также федерального координатора партпроекта – первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Павла Качкаева.

Одна из приоритетных задач «ЕР» – организация совместно с Минстроем РФ Всероссийского голосования за объекты и дизайн-проекты благоустройства. Оно стартует 21 апреля и продлится по 12 июня включительно.

«Необходимо активно анонсировать голосование, обеспечить работу на голосовании максимального числа партийных волонтеров. Имею в виду как актив партии и партпроекта "Городская среда", так и членов общественного совета проекта, молодежного актива, серебряных волонтеров», – сказал Владимир Якушев.

Фото: er.ru

Партийный проект, посвященный благоустройству территорий, в 2017 году стал основой для федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За эти годы в рамках ее реализации в субъектах страны благоустроили примерно 73 тыс. общественных пространств.

Как подчеркнул секретарь Генсовета ЕР, «Городская среда» – яркий пример эффективного взаимодействия партии и жителей. «Люди увидели, что именно они решают, что и как делать: выбирают не только, какие дворы, площади, парки, скверы и набережные благоустроить в первую очередь, но и какое покрытие использовать при ремонте дорожек, как улучшить освещение, чем оснастить детские и спортивные площадки», – отметил он.

Якушев добавил, что для фракции принципиально важно, чтобы люди проявляли активность и тщательно обсуждали предложения. За последние четыре года число граждан, вовлеченных в проект, выросло в 1,7 раза.

Константин Михайлик уточнил, что благодаря новому механизму все взаимодействия осуществляются напрямую через интерфейс портала госуслуг. Это дает возможность сделать голосование не только удобным, но и более прозрачным.

В свою очередь Алексей Ересько поблагодарил «Единую Россию» за поддержку программы «Формирование комфортной городской среды» и добавил, что жители страны одобряют инициативу и активно принимают в ней участие.