С 2027 года данные о детях не будут вносить в загранпаспорта

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С 1 января 2027 года данные о детях перестанут вносить в заграничные паспорта россиян. Решение связано с участившимися случаями отказа во въезде несовершеннолетним гражданам России без собственных загранпаспортов при наличии сведений о них в документах родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Ранее выданные загранпаспорта с отметками о детях сохранят действительность до окончания срока их действия. В МВД рекомендуют перед поездкой уточнять возможность въезда ребенка по загранпаспорту родителя в конкретную страну, а также ознакомиться с соответствующими международными соглашениями.

С 1 января 2027 года также изменится бланк заграничного паспорта. В нем отменят графы «Личный код» и «Учетная запись», которые, по данным МВД, утратили актуальность в современном правовом пространстве.

Кроме того, изменится машиносчитываемый код, обозначающий тип документа. В него добавят вторую латинскую букву: PP – для загранпаспорта гражданина, PD – для дипломатического и PO – для служебного. Сейчас используются обозначения P, D и S соответственно.