Общество 29 декабря 2025 14:20

С 2026 года в Татарстане начнут выдавать жилищные сертификаты для учителей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане учредили грант «Жилищный сертификат педагогу». Соответствующее постановление Кабмина РТ было опубликовано на сайте правовых актов РТ.

Размер гранта составляет 1 миллион рублей. Ежегодно он будет предоставляться 300 преподавателям или воспитателям в возрасте до 50 лет и имеющим опыт работы не менее 3 лет. Кроме того, обязательно иметь статус нуждающегося в улучшении жилищных условий и отработать 5 лет после выдачи гранта в образовательных учреждениях Татарстана.

Отбирать получателей гранта будут в порядке очереди из всех кто соответствует необходимым требованиям. Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

#учителя #грант #кабмин рт
