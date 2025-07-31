С 2026 года в России запретят прокат фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Президент России Владимир Путин утвердил закон, направленный на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязаны предотвращать размещение и распространение контента, содержащего материалы, дискредитирующие или отрицающие традиционные ценности, закрепленные в российской культурной и духовной повестке.

Отныне при получении требования от Роскомнадзора такие платформы обязаны в течение 24 часов удалить фильм или видео, в отношении которого Министерством культуры России:

отказано в выдаче прокатного удостоверения,

отозвано ранее выданное удостоверение,

либо подготовлено заключение о наличии в материале элементов, противоречащих традиционным ценностям.

Особые требования предусмотрены для администраторов страниц в социальных сетях, охват которых превышает 500 тысяч пользователей в сутки. Они также обязаны выполнять требования закона и своевременно блокировать запрещенный контент.

Кроме того, наличие подобных элементов в фильмах теперь станет официальным основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Закон также наделяет Минкультуры РФ правом вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения с целью актуализации возрастных ограничений или полного запрета на распространение среди детей.

Документ вступает в силу с 1 марта 2026 года.