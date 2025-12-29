news_header_top
Общество 29 декабря 2025 09:33

Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа

фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов РФ.

День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, будет отмечаться 19 апреля.

Выбор указанной даты имеет историческое обоснование: 19 апреля 1943 года Президиумом СССР был принят указ №39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев» – первый законодательный акт времен ВОВ, официально зафиксировавший целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных ими территориях.

#Владимир Путин #день памяти
