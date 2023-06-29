С 2026 года сельские надбавки к пенсии будут назначаться в беззаявительной форме

С 2026 года надбавки к пенсии за сельский стаж начнут назначаться в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«С 2026 года беззаявительный порядок также будет действовать при назначении сельских надбавок к пенсии, которые получают граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет», – говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте Кабмина.

Представители более 500 профессий (агрономы, пчеловоды, трактористы, слесари по ремонту сельхозмашин и пр) имеют право на такую надбавку. Главное требование – гражданин должен работать в сельскохозяйственном предприятии, связанном с производством, выращиванием и обработкой сельхозпродукции.

Также с 2024 года начнет проходить в беззавительном порядке назначение доплат к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера.

Отмечается, что новый порядок избавит россиян от необходимости подавать заявление и документы в территориальные органы Соцфонда и поможет сэкономить время. О перерасчете пенсий граждане будут проинформированы в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения через Госуслуги или по почте.