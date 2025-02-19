С 2026 года россияне смогут выходить на пенсию без заявления

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Россияне смогут выходить на пенсию автоматически, без подачи заявления, начиная с 2026 года. Как сообщила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова, Социальный фонд будет самостоятельно назначать выплаты за месяц до наступления пенсионного возраста, уведомляя граждан о размере пенсии и возможности ее отсрочки для увеличения выплат в будущем.

Отсрочку можно будет получить, подав в Соцфонд соответствующее заявление, добавила политик.

«В 2026 году право выхода на пенсию по старости будут иметь 59-летние женщины и 64-летние мужчины при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)», – заключила Епифанова.