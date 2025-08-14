С 2026 года россиянам хотят запретить брать более одного займа в МФО

С 2026 года жители России не смогут взять более одного займа в микрофинансовой организации. При наличии непогашенного долга МФО должна будет отказать в новой ссуде. О соответствующих планах рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет газета «Известия».

Кроме того, по словам парламентария, с будущего года в стране начнет действовать «период охлаждения» длительностью три календарных дня при выдаче займа в МФО, а максимальный уровень переплаты окажется снижен с 130% до 100%.

Соответствующие меры Банк России предложил ввести еще в прошлом, 2024 году. Сейчас переплата за заем не может превышать 130% от суммы долга, но это ограничение распространяется лишь на каждый отдельный договор. Если кредит был переоформлен, отсчет переплаты начинается с нуля, пояснили в пресс-службе регулятора.

На данный момент предложения Центробанка, касающиеся ограничения выдач микрокредитов, внесены в Госдуму. Рассмотреть их предполагается в ходе осенней сессии. Уже проведены обсуждения разработанных ЦБ мер с профильными ведомствами и участниками рынка. МФО раскритиковали инициативу, но, несмотря на это, власти поддержали ее, уточнил Аксаков.

Вместе с тем он признал, что в случае принятия новых мер образуется риск массового перехода россиян к «черным» кредиторам – организациям без лицензии, готовым давать в долг любому клиенту, несмотря на уровень его закредитованности. Подобные организации часто маскируются под комиссионный магазин или ломбард. Чтобы предотвратить реализацию такого сценария, регулирование данной сферы будет ужесточено, заверил депутат.

Банк России постоянно обновляет перечень компаний, имеющих признаки нелегальных кредиторов. В частности, 11 августа список пополнили автоломбард «Идея» из Свердловской области и ООО «Авангард-ломбард» из Татарстана.