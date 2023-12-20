С 2025 года российским производителям будут выделять субсидии на испытание спортинвентаря

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С 2025 года отечественные производители спортивного инвентаря и оборудования смогут получить субсидиии, которыми смогут покрыть затраты на испытание образцов продукции. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, которое прошло 19 октября.

«Правительству рассмотреть вопрос о предоставлении начиная с 2025 года субсидий российским производителям на финансовое обеспечение затрат на испытание новых конкурентоспособных отечественных образцов спортивного инвентаря и оборудования», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кабмин должен будет представить главе государства первый доклад на эту тему до 30 августа 2024 года.