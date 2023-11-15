С 2024 года зарплаты председателей ТОС в Татарстане увеличат на 5 тыс. рублей

С 2024 года компенсационную выплату для председателей органов территориального общественного самоуправления (ТОС) в Татарстане увеличат на 5 тыс. рублей. В районах она составит 15 тыс. рублей, а в городских округах — 20 тыс.

Об этом на заседании Комитета Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению сообщил заместитель исполнительного секретаря Совета муниципальных образований Татарстана Сергей Столяров.

«Всем председателям ТОСов в Татарстане выплачиваются компенсационные выплаты, которые можно назвать „зарплатой". Раньше они составляли 10 тыс. рублей для районов и 15 тыс. — для городских округов. Со следующего года будет повышение до 15 и 20 тыс. соответственно», — заявил спикер.

Он подчеркнул, что Татарстан был и остается одним из немногих регионов, где осуществляются компенсационные выплаты председателям ТОС.