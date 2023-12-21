С 2024 года в России повысят штрафы за нарушение безопасного содержания недвижимости

С 1 января 2024 года вступает в силу изменения, вносимые в Кодекс РФ об административных правонарушениях (в части обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования).

Согласно поправкам, в 2024-м вырастет штраф за недопуск в квартиру специалистов газовой службы и сотрудников, обслуживающих вентиляционные каналы. Его размер: 5 – 10 тыс. рублей, хотя сейчас он составляет до 2 тыс. рублей. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, пишет агентство «ПРАЙМ».

Подняли и штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей специалистами по газовому оборудованию. Размер «денежного наказания»: 25 – 100 тыс. рублей для физлиц и 200 – 500 тыс. рублей для юрлиц.

Еще один штраф, который подняли – за нарушение пожарной безопасности в квартире. Теперь он составит 5 – 15 тыс. рублей, хотя ранее был в размере 2 – 3 тыс. рублей.

Помимо этого, с нового года истекает срок моратория на взыскание штрафов с поставщиков электроэнергии и сетевых организаций за неисполнение обязанности по установке, замене и вводу в эксплуатацию умных счетчиков. Штраф за такое нарушение составит 20 - 30 тыс. рублей для физических лиц и 50 - 100 тыс. рублей для юридических лиц.