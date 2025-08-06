С 2023 года в Татарстане зарегистрировано 34 случая бруцеллеза

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В Республике Татарстан с 2023 года зарегистрировали 34 случая бруцеллеза. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о профилактике болезней, общих для животных и человека, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.

«С 2023 года активизировался бруцеллез в нескольких районах Татарстана. До сегодняшнего дня было зафиксировано 34 случая среди людей. Все случаи заражения произошли при уходе за больными животными на животноводческих предприятиях. У 12 человек заболевание было зарегистрировано как профессиональное. Обращаю внимание всех руководителей соответствующих предприятий о необходимости соблюдения личной гигиены сотрудников. Все зарегистрированные случаи произошли из-за нарушений, выявленных на предприятиях», – рассказала Любовь Авдонина.

Она обратила внимание на необходимость проходить ежегодно медицинские профосмотры.

«С 1996 года заболевание в Татарстане не регистрировалось. Все случаи заражения в Татарстане с 2023 года произошли из-за завоза в республику зараженных животных», – добавил заместитель начальника главного управления ветеринарии КМ РТ Габдулхак Мотыгуллин.