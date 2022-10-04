Служба амбулаторного кардиолога заработает в Татарстане с 2023 года

Амбулаторные кардиологические кабинеты откроются в каждой поликлинике Татарстана с 1 января 2023 года. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев на брифинге в Казани.

«Ведущими причинами смертности среди представителей старшего поколения являются болезни сердечно-сосудистой системы. К сожалению, данная патология лечилась непрофильными специалистами. Терапевты это могут делать, и некоторые выдающиеся коллеги делают это очень эффективно. Тем не менее специалисты-кардиологи во многих поликлиниках отсутствуют», — констатировал представитель Минздрава РТ.

По словам Абашева, в настоящее время организована подготовка специалистов на курсах усовершенствования врачей в Казанской государственной медицинской академии. С 1 января 2023 года 126 врачей-кардиологов будут работать по профильной специальности в 86 поликлиниках Татарстана. Эта помощь будет доступна практически всем жителям, подчеркнул первый замглавы Минздрава.