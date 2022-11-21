С 2023 года сахаросодержащие напитки в России начнут облагаться акцизом

С 1 июля 2023 года сахаросодержащие напитки станут подакцизным товаром. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Ставка акциза устанавливается в размере 7 рублей за один литр. К сахаросодержащим относят безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 мл.

Напитки брожения, квас с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1, 2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки, морсы не будут облагаться акцизом. Кроме того, он не будет взиматься с напитков, которые были изготовлены и упакованы для сферы общепита. Также, согласно документу, для малого и среднего предпринимательства обязанность по уплате акциза вводится немного позже – с 1 октября 2023 года.