С 2023 года россиянам впервые дадут доступ к информационным системам налоговых органов

Единый налоговый платеж (ЕНП) – это сумма денежных средств, направленная налогоплательщиком для уплаты своих налоговых обязательств. Единый налоговый счет (ЕНС) – это форма учета уплаченных налогов и совокупной обязанности налогоплательщика перед бюджетом, итогом которого является единое сальдо расчетов с бюджетом.

С введением института ЕНС устанавливаются для бизнеса единые сроки представления деклараций и уплаты налогов: 25 числа каждого месяца нужно будет подавать декларацию, а 28 – вносить плату.

Распределять средства будут в определенном порядке: сначала зачтут недоимку по налогам, взносам и сборам, затем текущие начисления по ним, далее долги по пеням, по процентам и в последнюю очередь долги по штрафам. При этом, в каждой группе начинать зачет будут с суммы, которая образовалась или должна быть внесена ранее других.

С введением института ЕНС у налогоплательщиков впервые появится возможность видеть состояние расчетов с бюджетом – то есть им предоставят полный доступ к информационным системам налоговых органов. Таким образом, гражданин будет знать, какие у него прошли начисления, как и куда зачлись платежи, увидит информацию по срокам уплаты предстоящих начислений, а также свое отрицательное или положительное сальдо.

При использовании личного кабинета налогоплательщика можно будет пополнять ЕНС через формирование платежного поручения или банковскую карту, просматривать сведения о состоянии ЕНС, получать справки о сальдо ЕНС и т.д.

С порядком предоставления доступа к Личному кабинету можно ознакомиться на сайте ФНС России.