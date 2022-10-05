С 2023 года на Госуслугах отменят скидку в 30% на оплату госпошлин
С 1 января следующего года скидка в 30% на оплату государственных пошлин через Госуслуги будет отменена. Изначально данная мера была временной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ.
«Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки», — сказали в ведомстве.
На сегодня при оплате скидка предоставляется автоматически и действует только для физлиц и при безналичной оплате.