С 2023 года больше учителей смогут претендовать на премию за достижения в педагогике

В этом году победителями конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности станут не 1 000, как прежде, а 1 250 человек. Постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В ходе смотра комиссия оценивает достижения педагогов по различным направлениям работы. Так, одним из критериев является наличие у них собственных методических разработок. <...> Ещё один критерий – адресная работа с различными категориями учащихся, например, с детьми-инвалидами», – сообщает пресс-служба Кабмина.

Конкурс проводят на региональном уровне – победители получают премию в размере 200 тыс. рублей. Участниками могут стать учителя, работающие по специальности более трех лет.

Увеличить число премий поручил Президент Владимир Путин по итогам заседания Госсовета, где обсуждались задачи регионов в сфере общего образования. В федеральном бюджете на 2023–2025 годы на эти цели предусмотрено 250 млн рублей ежегодно.