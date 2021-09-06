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6 сентября 2021  08:06

С 2022 года в России начнут маркировать велосипеды

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Со следующего года в России начнется маркировка велосипедов. Об этом со ссылкой на замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова сообщает РИА Новости.

«Старт маркировки отложили, но она будет вводиться поэтапно в 2022 году», — отметил замглавы ведомства на ВЭФ—2021.

Он рассказал, что совещания с производителями, поставщиками и Центром развития перспективных технологий, касающиеся вопросов маркировки, проводятся раз в два дня. 

Напомним, велосипеды были включены в список товаров, подлежащих обязательной маркировке, в 2020 году. Планировалось, что она стартует с 1 сентября 2021 года, однако ее правила до сих пор не утверждены.

#минпромторг рф #маркировка товаров
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