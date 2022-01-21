С 2022 года стартует новое направление в рамках нацпроекта «Культура»

Начиная с этого года стартует новое направление в рамках национального проекта «Культура» — капитальный ремонт муниципальных музеев. Об этом на заседании коллегии Министерства культуры РТ «Об итогах деятельности Министерства в 2021 году и задачах на 2022 год», сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«В нашей республике в рамках этого проекта на капитальный ремонт краеведческого музея в городе Лаишево выделено из федерального бюджета 20 миллионов 788 тыс. рублей», — отметила министр.

Она подчеркнула, что в республике запланированные показатели в рамках национального проекта «Культура» за прошедший год выполнены.

Напомним, нацпроект «Культура» реализуется с 1 января 2019 года.

В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», а его главной задачей является стимулирование и повышение качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и поселках страны.