С 2019 года в Казани появилось 27 детсадов по нацпроектам

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За четыре года — с 2019-го по 2022-й — в Казани построено 27 детских садов по национальным проектам. Благодаря этому местами в дошкольных учреждениях обеспечено еще 6 тыс. детей, рассказал замруководителя исполкома столицы РТ Ильдар Шакиров. Об этом сообщает мэрия города.

Как стало известно на аппаратном совещании, в этом году по нацпроектам в городе построен один детский сад, а готовность второго составляет 88%. Каждое из учреждений рассчитано на 220 детей.

Помимо этого, в Казани строится пристрой на 300 мест к гимназии №19. Работы идут в рамках проекта «Современная школа». Ожидается, что корпус будет сдан уже в декабре.

За четыре года в городе появилось семь школ, построенных в рамках национальных проектов. В общей сложности по городу появилось 10 тыс. новых мест, а также один дополнительный корпус на еще 300. За последний год по национальному проекту «Образование» была построена школа №107 по ул.Сибгата Хакима, а также три дополнительных корпуса к учебным учреждениям в жилых комплексах «Салават Купере», «Светлая Долина» и «Солнечный Город». Все здания уже действующие — их двери открылись 1 сентября 2023 год.

Кроме того, благодаря нацпроекту «Цифровая образовательная среда» в восьми школах Казани обновлено учебное оборудование. На эти цели было направлено более 25 млн рублей.

Также к концу 2023 года в Казани откроется обновленный молодежный центр «Вертолет». Сейчас капремонт в здании завершен на 70%.

Всего в этом году Казань участвует в реализации 11 национальных проектов из 13 реализуемых в республике. Работа ведется в рамках 24 региональных программ, затрагивающих приоритетные отрасли экономики и социальной сферы.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.