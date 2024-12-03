С 2018 года в Татарстан из-за рубежа вернулись почти 8 тыс. соотечественников

С 2018 года в Татарстан по программе вернулись порядка 8 тысяч соотечественников, проживавших ранее за рубежом. Об этом стало известно на заседании Координационного совета по делам соотечественников.

О реализации в РТ госпрограммы по добровольному переселению соотечественников в Россию сообщили замглавы Минтруда РТ Наталья Бутаева и начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галеев. По их данным, в 2024 году этой возможностью воспользовались 122 соотечественника и 336 членов их семей.

«Основными странами, откуда приезжают к нам соотечественники, являются Таджикистан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Объем финансирования госпрограммы с 2018 года составил 11,3 млн рублей», — сказала Бутаева.

Участие в заседании Координационного совета по делам соотечественников принял руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, представители профильных министерств и ведомств, в режиме видеосвязи к обсуждению вопросов повестки дня подключились полномочные представители Республики Татарстан в зарубежных странах и субъектах РФ.