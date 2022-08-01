Татарстанцы подали более 35,5 тыс. заявлений об оплате маткапиталом учебы детей

Родители студентов из Татарстана могут оплатить учебу детей средствами материнского капитала. С 2007 года жители республики подали более 35,5 тыс. соответствующих заявлений.

Родители студентов могут оплатить учебу в институте или в колледже средствами материнского (семейного) капитала. Распорядиться маткапиталом на образование ребенка можно прямо со своего личного компьютера или смартфона, не обращаясь в клиентскую службу ПФР, уточнили в пресс-службе ОПФР по РТ.

Чтобы направить средства маткапитала на обучение, необходимо соблюсти несколько условий. Так, к примеру, возраст обучающегося не должен превышать 25 лет. При этом Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих услуг.

Если родители получили сертификат после рождения второго ребенка и решили его потратить на образование старшего брата или сестры, то нужно дождаться, когда младшему малышу исполнится три года.

Заявление о распоряжении маткапиталом на обучение ребенка родители могут подать онлайн в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также в клиентской службе Пенсионного фонда России или в МФЦ.