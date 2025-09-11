Количество живущих в достатке россиян выросло почти втрое за 20 лет – ВЦИОМ

Почти половина (49%) опрошенных россиян заявили, что у них достаточно денег, за последние 20 лет этот показатель вырос почти втрое – в 2006 году таковых было лишь 18%. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ.

«Это скорее свидетельство выхода из состояния крайней бедности, чем признак устойчивого материального благополучия. Большинство россиян по-прежнему живут в зоне неопределенности между "скорее хватает" и "скорее не хватает"», – пишется в пояснительной записке к опросу.

Тем не менее, почти треть опрошенных (32%) заявили, что им скорее не хватает средств. Совершенно не хватает средств 18% респондентам. При этом женщины (53%) чаще мужчин (46%) указывали на недостаток денег. Существует и возрастная корреляция: чаще всего о достатке говорили люди, рожденные до 1947 года (55%), а реже – поколение 1948-1967 г.р. (44%).

Опрос проводился 12 июля 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет.