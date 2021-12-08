С 20 декабря в Татарстане вводится особый противопожарный режим

С 20 декабря по 9 января в Татарстане вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В этот период запрещается использование пиротехники 1-3 классов опасности (кроме хлопушек и бенгальских огней) вблизи жилых многоквартирных домов и частных домовладений, а также возле дорог, промышленных и ЖКХ объектов.

За нарушение требований пожарной безопасности на физических лиц будет наложен штраф от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица от 30 до 40 тысяч рублей и на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.